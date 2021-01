Butantan entra com pedido de certificação da Coronavac, que apresentou 100% de...

Butantan entra com pedido de certificação da Coronavac, que apresentou 100% de eficácia em casos graves

Essa eficácia, porém, aumenta para 100% para casos graves e moderados. Segundo o instituto, quem tomar a vacina do Butantan estará com a vida salva e com chances mínimas de agravamento da Covid-19.