Brasil permanece como o segundo país do mundo em número de mortes pela covid. A média móvel de mortes está em 793, aumento de 7,6% em relação ao registrado há duas semanas – Foto: AFP

Brasil 247 – O Brasil superou a marca das 200 mil mortes provocadas pela Covid-19, nesta quinta-feira, 7. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o país registrou 968 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus em 24 horas, elevando para 200.011 o total de óbitos desde o começo da pandemia.

Além disso, foram registrados 47.264 novos casos da doença, com um total de 7.921.803 infectados desde o início da pandemia.

Os dados, porém, são parciais e serão divulgados na íntegra à noite pelo consórcio da imprensa. Os dados do Ministério da Saúde também serão divulgados à noite.

O Brasil é o segundo país no mundo no total de mortes pela, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 362.037. Em relação aos casos, o país está em terceiro, após EUA e Índia – com 21.354.027 e 10.395.278, respectivamente.

Os dados não incluem números do Amazonas e do Rio de Janeiro, que tiveram problemas técnicos na transmissão.

São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina permanecem como sendo os estados com os maiores números de infectados.