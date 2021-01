Frank pediu a colaboração da sociedade na guerra contra a Dengue, que avança em todo estado e preocupa as autoridades de saúde que já vem gastando esforços no combate e controle da Covid-19.

“Por determinação do prefeito Bocalon nós estaremos monitorando de perto a situação da dengue em nossa cidade, por isso a prefeitura irá desenvolver uma grande ação de conscientização na sociedade. As pessoas precisam compreender que, uma simples garrafa jogada no quintal, pode ser o local adequado para o mosquito se reproduzir”, disse o secretário.

No que diz respeito ao trabalho de enfrentamento ao COVID-19, Frank diz que tem ações que já vinham sendo desempenhadas pela SEMSA, mas que agora resolveram fortalecer ainda mais.

“Nós temos que melhorar ainda mais o atendimento e ações preventivas do controle da COVID-19, para isos iremos abrir mais 4 unidades de saúde só para fazer o atendimento precoce. Vamos oferecer exames, medicação e assim evitar internações no INTO”, com um bom trabalho a gente não vai evitar contaminação, mas pode evitar mais mortes”, finalizou Frank Lima.