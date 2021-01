Prefeito Zequinha Lima vai até a comunidade do Rio Juruá Mirim, acompanhar...

Prefeito Zequinha Lima vai até a comunidade do Rio Juruá Mirim, acompanhar de perto os estragos provocados pela cheia do Rio Juruá

O prefeito foi acompanhado do secretário municipal de saúde, Dr.Agnaldo Lima e do coordenador da Defesa Civil, Tem. Lima e de Assistência Social Delcimar Leite. A ideia e ver de perto a situação e garantir amparo as famílias atingidas.