As páginas terão um Feed de Notícias próprio, e seus comentários ficarão destacados em posts. Facebook anunciou reformulação de visual para as páginas — Foto: Divulgação

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (6) que o total de curtidas das páginas será substituído pelo número de seguidores.

O objetivo é tornar mais claro quantas pessoas podem ser alcançadas pelas publicações de cada página – na rede social é possível curtir e deixar de seguir aqueles conteúdos ou vice-versa.

A quantidade de reações em posts, como “curti”, “amei”e “uau”, seguem aparecendo.

Páginas do Facebook terão contagem de seguidores, em vez de curtidas. Elas também poderão seguir outros criadores. — Foto: Reprodução/Facebook

A mudança vai acontecer junto com uma reformulação no visual, que deixará as páginas mais simples, e que será liberadas aos poucos, durante os próximos meses. Veja quais são as novidades:

O total de curtidas das páginas será substituído pelo número de seguidores;

A biografia e descrição das páginas terão mais destaque;

Administradores poderão fazer um novo tipo de publicação, com um formato de perguntas e respostas para interagir com os seguidores;

As páginas poderão seguir outros criadores, e terão um Feed de Notícias voltado para os administradores. Por meio dele, os criadores de conteúdo poderão seguir, interagir em posts e acompanhar tendências.

Comentários de figuras públicas e páginas verificadas serão destacados em toda a rede social;

O selo de verificado ficará destacado nesses comentários, e haverá um botão “Seguir” ao lado do nome da página.

Do G1 Rio