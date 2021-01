Com o aumento de internações por covid-19 e a elevação de casos de dengue nos municípios acreanos, o deputado estadual e médico Jenilson Leite fez um alerta em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5. O deputado também destacou que buscará junto à Secretaria Estadual de Saúde do Acre, as medidas a serem tomadas para evitar o avanço de novos casos tanto de dengue quanto de covid-19.

Segundo Jenilson, no dia de ontem, 5, foram registrados no INTO o maior número de internações por covid-19 desde o início da pandemia e um grave aumento de casos dengue nos municípios. “Os casos de dengue estão aumentando assustadoramente, cursando muitos deles com a forma grave da doença, além de estar havendo sobreposição, ou seja, pessoas com dengue e covid-19 ao mesmo tempo”, escreveu o deputado.

O médico ainda destacou na mesma publicação, que a população tome os devidos cuidados, eliminado água parada, tampando caixas d’água e além do uso de máscaras para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), publicado em 23 de dezembro, mostra que dos 22 municípios acreanos, 15 estão em risco de apresentar surto ou epidemias de dengue. E, hoje, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou 208 novos casos e 6 óbitos por infecção por coronavírus.