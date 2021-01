No início desta manhã, porém, o presidente Bolsonaro convocou uma reunião ministerial – (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

Brasil 247 – Um dia após afirmar que o Brasil estava “quebrado” e que não pode fazer “nada”, Jair Bolsonaro ironizou a repercussão da sua declaração ao afirmar que o país “está uma maravilha”.

“Confusão ontem, viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado? Não, o Brasil está bem, está uma maravilha”, disse Bolsonaro a apoiadores, nesta quarta-feira (6), na saída do Palácio da Alvorada.

Nesta terça-feira, também em conversa com apoiadores, o ex-capitão afirmou que “o Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus, potencializado por essa mídia que nós temos. Essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia”.

No início desta manhã, porém, Bolsonaro convocou uma reunião ministerial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava de férias, suspendeu o recesso para participar da reunião, realizada no Palácio do Planalto.