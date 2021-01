Petecão pega um barco e sobe o rio Juruá, agenda é de inaugurações de obras fruto de suas emendas em Porto Walter e Thaumaturgo

Enquanto muitos parlamentares aproveitam o recesso para viajar e ficar fora do estado, Petecão optou por visitar os municípios do estado e as comunidades de difícil acesso. O senador partiu as 5 horas da manhã do porto de Cruzeiro do Sul.