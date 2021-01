O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) cobrou providências urgentes do governo do estado para garantir a abertura do aeroporto de Marechal Thamaturgo e de Porto Walter. Os aeródromos estão fechados faz mais de dois meses e até o momento não existe nenhuma notícia de quando poderá haver voos para os municípios isolados da região do Vale do Juruá.

O município de Marechal Thamaturgo tem quase 18 mil habitantes e é isolado dos demais municípios por via terrestre e a falta de um aeroporto pode comprometer a vida dos moradores, no caso de uma urgência médica que requeira transferência para hospitais de outros municípios. “Se algum morador do município de Marechal Thaumaturgo, adoecer e precisar de socorro rápido, ficará difícil, pois o aeroporto está totalmente fechado”, afirma o deputado.

A Agência Nacional de Aviação (ANAC) fechou a pista por um período de seis meses pelas péssimas condições de pouso. Devido a buraqueira e por não ter um cerca isolando o espaço. A denúncia partiu do Ministério Público do Acre.

“A razão são os buracos na pista e a falta de isolamento para evitar acidentes com pessoas e animais no campo da aviação. O que pode facilmente ser sanado pelo governo, por meio do Deracre. Por isso, solicito ao governador Gladson Cameli, que solucione o mais rápido possível este problema, tanto em Marechal Thaumaturgo, quanto em Porto Walter, que também está com sua pista desativada”, cobra.

Com a desativação dos dois aeroportos, pacientes que estiverem em situação que necessite transporte aéreo para tratamento de saúde em Cruzeiro do Sul ou Rio Branco, deverá fazer esse deslocamento de barco. Uma viagem de 8h de Marechal a Cruzeiro e 4h de Porto a Cruzeiro. O mercado local também está sendo afetado.