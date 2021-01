Assessoria – O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou o novo tema para as campanhas educativas de trânsito de 2021. O mote “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” será utilizado para subsidiar todas as ações voltadas para a segurança viária organizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A nova mensagem deverá ser veiculada, obrigatoriamente, nos meios de comunicação social, em toda peça publicitária destinada à divulgação de produtos da indústria automobilística.

“Estados e União trabalham de forma integrada para buscar um trânsito mais seguro. Achei muito pertinente o tema do ano, já que traduz a mais pura verdade. Quando a gente é responsável, seja dirigindo um carro, pilotando uma moto ou atravessando uma rua na faixa de pedestres, está contribuindo para que vidas sejam salvas, inclusive a nossa”, destaca Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran/AC.

Outras deliberações

O Contran referendou também as minutas de resolução referentes ao Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest) e o Certificado de Registro de Veículo eletrônico (CRVe), que está sendo incluído no programa de transformação digital do Ministério da Infraestrutura (Minfra).

Além disso, os conselheiros aprovaram a resolução sobre os procedimentos para a integração dos municípios ao SNT, por meio dos seus órgãos e entidades de trânsito. A medida visa facilitar o ingresso dos municípios por meio de convênio e consórcio.

O Contran também aprovou os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de contêineres, o que contribuirá para o aumento da produtividade e a redução dos custos do transporte de cargas com baixa densidade. Os contêineres permitidos serão de 53 pés (16,15 m), já utilizados em transporte rodoviário e ferroviário em outros países.