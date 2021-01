Os dois municípios começam a colher frutos de uma parceria que se inicia. Foto: Arquivo do perfil do prefeito Zequinha Lima

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e o Prefeito de Guajará Ordean Silva, realizaram ato na manhã desta segunda-feira (4) na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul. Os gestores fizeram uma apresentação com resultados da parceria firmada entre os Municípios, além de entrega de medicamentos doados pelo Governo do Amazonas e posteriormente repassados ao Hospital do Juruá.

Estiveram presentes, os prefeitos Zequinha Lima, Vice Henrique Afonso, Secretário de Saúde Dr. Agnaldo Lima, os Gestores do Hospital do Juruá, o presidente da Câmara de vereadores Franciney Sousa e outras autoridades locais.

O Hospital Regional do Juruá, atende todos os municípios acreanos da bacia Regional, além de dar assistência de alta complexidade aos pacientes de Guajará e Ipixuna no Amazonas.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância dessa parceria e agradeceu ao colega Ordean Silva pela disposição de intermediar essa importante aquisição de medicamentos e por ter se colocado para fazer outras parcerias entre as duas cidades.

Os medicamentos doados pelo governo do Amazonas, já estão no hospital Regional do Juruá

“Agradeço ao Prefeito Ordean, que teve sempre um olhar atento e preocupado com as necessidades dos pacientes, que dependem dos serviços de saúde no Hospital do Juruá aqui em Cruzeiro do Sul, como ainda ao Governador do Amazonas Wilson Lima que teve a sensibilidade neste momento tão delicado da saúde. Essa parceria reflete diretamente em resultados positivos para população do Acre e do Amazonas”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

Ordean retribuiu os agradecimentos e disse que essa parceria entre as duas cidades faz bem ao povo, pois Guajará se socorre do Hospital do Juruá e que essa sensibilidade do governo do Amazonas merece ser celebrada.

“Os medicamentos doados pelo governo amazonense, serão de fundamental importância para melhorar a condição e atendimento dos que necessitam do serviço. Nós temos uma saúde básica hoje toda estruturada em Guajará, mas quando a situação fica mais grave, nos valemos do Hospital em Cruzeiro do Sul e graças a Deus sempre fomos bem tratados”, disse Ordean.

Zequinha Lima e Ordean Silva, pautaram outras possibilidades de parcerias entre Guajará e Cruzeiro do Sul, na economia, cultura e principalmente na saúde.