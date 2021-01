Na manhã desta segunda-feira, o poder legislativo, representado pelos vereadores Elter Nóbrega, Leandro Cândido, Zaldo Mototaxi, João Keleu, Gilmar Giles, Betão da BR e o presidente Franciney Freitas estiveram participando da assinatura do termo de parceria entre a prefeitura do município de Guajará, no Amazonas com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, para doação de medicamentos, por parte do Governo do Amazonas, que servirá para ser utilizados pelos pacientes da rede municipal e estadual de saúde da região do Juruá, incluindo municípios do Acre e do Amazonas.

A parceria constitui-se em função dos atendimentos de pacientes oriundos dos municípios de Guajará e Ipixuna que são atendidos em Cruzeiro do Sul.

Esse é o reconhecimento do governo e das gestões municipais amazonense com a gestão municipal de Cruzeiro do Sul. Através desse reconhecimento e parceria a prefeitura de Cruzeiro do Sul estará economizando cerca de 600 mil reais em medicamentos. Toda essa medicação ajudará os pacientes da rede municipal de saúde e do Hospital Regional do Juruá, que atende cerca de 200 mil pessoas no Juruá.

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, PP, destacou a importância das parcerias entre as gestões municipais e dos medicamentos que estão sendo doados para o prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Quero aqui destacar a importância das parcerias para beneficiar a sociedade juruaense, são milhares de pacientes de Guajará e Ipixuna que são atendidos aqui na nossa cidade. Certamente a doação desses medicamentos chega na hora certa para amenizar a dor da população juruaense. Parabenizo o prefeito Zequinha Lima e o Prefeito Ordean, de Guajará, pela importante parceria voltada para a área da saúde.”, destacou Freitas.

Franciney também enfatizou a relação harmoniosa com o poder executivo.

“O poder legislativo é uma Casa de debates, iremos respeitar a opinião de cada parlamentar. Contudo seremos um parceiro do executivo, estaremos na Câmara aberto ao dialógo com o prefeito Zequinha para que possamos apresentar e aprovar os melhores projetos para nossa Cruzeiro do Sul.”, finalizou o presidente.