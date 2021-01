Preocupada em diminuir a proliferação do Aedes Aegypti, que é o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus, a Prefeitura de Brasiléia, através das Secretarias Municipal de Saúde e Comunicação, está realizando uma campanha de prevenção e combate ao mosquito “Brasileia contra a dengue”.

A ação nas redes sociais oficiais da prefeitura tem o objetivo de conscientizar os moradores sobre a conjunta responsabilidade no combate contra o mosquito transmissor, vistos que os indicadores mostram aumento gradativo no número de casos no município.

Devido ao intenso inverno amazônico, os índices de proliferação aumentam e ficam propicio para a disseminação do mosquito. Contudo, a principal medida de combate a criadouros em residências é evitar qualquer tipo de depósito de água, tanto dentro quanto fora de casa.

É importante manter tanques, caixas d’água, tonéis e bem tampados, lavando-os semanalmente; evitar o acúmulo de água parada em garrafas, pneus e entulhos; limpar sempre calhas, lajes e piscinas.