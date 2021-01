A Polícia Militar (PM-AC) conseguiu recuperar 36 cabeças de gado que foram furtadas de uma fazenda da Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. O proprietário dos animais procurou a polícia na noite de sábado (2) para denunciar o furto.

A PM achou os animais em outra fazenda da vila no domingo (3). O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Flávio Inácio, explicou que os criminosos levaram os animais para outra propriedade próximo do local onde estavam.

“Sentiram falta do gado, entraram em contato com ele, porque havia a suspeita de que estavam nesse local. O proprietário entrou em contato comigo. Ninguém foi preso, porque a colônia só tem um pasto, colocaram o proprietário da colônia e informaram que tinham o gado”, destacou.

Ainda segundo a polícia, o dono da propriedade alegou que não sabia da existência dos animais no local e autorizou a entrada da polícia. Os animais furtados eram marcados com as inicias da vítima, mas os criminosos tentaram cobrir essas iniciais com outra marca.

“Tinha a marca JV, do dono, mas tinham [bandidos] remarcado por cima outra marca, se não me engano era o número 80. Conversaram com o proprietário, que é um idoso, e autorizou retirar o gado e levar para a propriedade dele”, frisou.

A Polícia Civil informou que já ouviu os envolvidos nesta segunda-feira (4). Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia acrescentou que está fazendo a qualificação dos suspeitos e deve pedir a prisão deles nos próximos dias.

Por Aline Nascimento, G1 Acre