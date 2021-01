Com o plano de tornar o Acre um verdadeiro campo de obras, otimizar os serviços públicos que beneficiem a população é uma das prioridades do governador Gladson Cameli para os próximos dois anos de gestão.

Pensando nisso, a começar por Rio Branco, o governador fez sua primeira visita oficial ao prefeito eleito Tião Bocalom e à vice, Marfisa Galvão, com o fim de oferecer apoio e também propor parceria para a execução de melhorias e obras públicas na capital.

Desta mesma forma, o chefe do Poder Executivo estadual pretende fazer com os demais prefeitos, esperando apenas a eleição do novo diretor da Associação dos Municípios do Acre (Amac), que já deve acontecer nos próximos dias.

“Já tivemos outros encontros, mas agora, com a equipe de gestão da prefeitura formada, vim desejar boa sorte, formalizar meu apoio e me colocar à disposição para unir forças do estado com a prefeitura. O ano já começou e não quero que tenhamos desculpas para executar o que tiver de executar. Que possamos trabalhar juntos, priorizando o melhor para a população de Rio Branco”, disse Gladson Cameli

Tião Bocalom fez questão de receber o governador na entrada da prefeitura. Honrado com a visita, ele apresentou parte de sua equipe em seu gabinete e também se colocou à disposição para firmar parcerias com o estado, destacando a importância de caminhar junto pelo mesmo objetivo.

“Desde a ligação que recebi do governador, logo quando fui eleito nas urnas, percebi que não haveria rivalidade. Como também na ida até Brasília e na apresentação do plano de gestão do governo. Fiquei maravilhado com os projetos que beneficiarão Rio Branco. Acho que os próximos anos serão sentidos pela população com essa parceria entre governo e prefeitura”, destacou.

Antes de se despedir, o governador ainda ofereceu apoio à prefeitura em caso de possível alagação em Rio Branco, colocando à disposição o Centro Integrado em Operações Aéreas (Ciopaer), Segurança Pública e serviços de saúde. “Nós estamos monitorando a movimentação do rio e já estamos preparando os abrigos. Caso haja uma enchente, toda ajuda é bem-vinda e agradeço a disposição do governador”, finalizou Bocalom.