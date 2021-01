O Concursos no Brasil veio te trazer boas notícias: existe uma série de concursos federais previstos para 2021.

Concursos no Brasil – Se você é concurseiro há muito tempo ou mesmo se chegou agora nesse universo, deve ter se sentido desanimado com a quantidade de seleções suspensas, não é mesmo? O cenário de emergência por causa da pandemia de coronavírus acabou prejudicando os concursos, mas é hora de levantar a cabeça e reforçar os estudos.

Os órgãos tiveram até 31 de maio para realizar novos pedidos e as esperanças voltaram com tudo. Veja quais são os concursos federais mais aguardados para o próximo ano:

1. Concurso PRF

Inicialmente, o concurso PRF previa 2.634 vagas. Mas recentemente foi realizado um novo pedido para a abertura de outras 138 vagas, somando 2.772 oportunidades. O total será dividido entre Policial Rodoviário e Agente Administrativo. De acordo com o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, “o objetivo, a meta e todo o empenho nosso vai ser para chegar ao final de 2022 com o quadro de servidores legais completo”.

Sendo assim, o representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FenaPRF, Deolindo Paulo, afirmou que pretende recompor o quadro de servidores. A ideia é que a Polícia Rodoviária Federal chegue a 13 mil funcionários.

Os vencimentos previstos pelo concurso PRF são de:

Policial Rodoviário: R$ 10.357,88, para nível superior;

Agente Administrativo: R$ 4.022,77, para nível médio.

Para ingressar em qualquer carreira da Polícia Rodoviária Federal, é preciso ser aprovado em um concurso público. Dessa forma, o concurso PRF conta com oito etapas de caráter classificatório e eliminatório:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Teste de Aptidão Física – TAF;

Avaliação de Saúde;

Avaliação psicológica;

Prova de títulos;

Investigação social;

Curso de Formação Profissional.

2. Concurso Polícia Federal

Mais um dos concursos federais previstos para os próximos anos! A autorização para o novo concurso Polícia Federal foi publicada no Diário Oficial da União.

Serão ofertadas 1.500 vagas distribuídas da seguinte forma:

Agente da Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão da Polícia Federal: 400 vagas;

Delegado da Polícia Federal: 123 vagas;

Papiloscopista: 84 vagas.

De acordo com editais anteriores, a remuneração prevista é de:

O concurso PF, normalmente, conta com seis etapas principais:

Provas escritas (objetivas e discursivas);

Exame de aptidão física;

Prova de títulos;

Avaliação médica;

Avaliação psicológica;

Curso de formação.

Pode também haver prova de digitação para o cargo de Escrivão e prova oral para o cargo de Delegado.

3. Concurso Receita Federal

Entre os concursos federais previstos mais esperados está o da Receita Federal. Foram solicitadas 2.153 vagas, divididas entre Auditor Fiscal e Analista Tributário, e agora só falta a autorização do Ministério da Economia. Além disso, o órgão também pediu a abertura de 1.161 vagas para a Secretaria da Fazenda (antigo Ministério da Fazenda).

Dessa forma, o concurso Receita Federal prevê 3.314 oportunidades de nível superior. Segundo editais passados, as remunerações aguardadas são de:

Auditor Fiscal: R$ 20 mil;

Analista Tributário: R$ 12 mil.

Caso sejam abertas vagas de nível médio para Assistente Técnico-Administrativo, a remuneração esperada está em torno de R$ 3,7 mil mensais. Outro ponto importante do concurso Receita Federal são as etapas classificatórias:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Curso de formação.

Vale ressaltar que os candidatos precisam conhecer a gramática portuguesa, possuir noções de direito e, no caso de Analista Tributário, dominar uma língua estrangeira que pode ser Inglês ou Espanhol.

4. Concurso Bacen

O Banco Central (Bacen) enviou um novo pedido para realização de concurso público, contando com 260 vagas de nível superior e médio, que assim como os outros concursos federais previstos, precisa ser aprovado pelo Ministério da Economia.

Atualmente, o órgão conta com um déficit de 2,8 mil funcionários, por isso uma seleção é muito aguardada. Os cargos e remunerações previstas são de:

Procurador: R$ 20.109,56;

Analista: R$ 18.057,94;

Técnico: R$ 6.851,13.

Existem duas etapas principais no concurso Bacen, sendo a primeira composta por provas escritas (objetiva e discursiva) e prova de títulos para o cargo de Analista. Já a segunda fase é formada por um Programa de Capacitação realizado em Brasília, com atividades em tempo integral, inclusive finais de semana e feriados.

5. Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também está listada entre os concursos federais aguardados para 2021. Em maio, foi confirmado o envio de um pedido para a abertura de 120 vagas de nível médio e superior. O concurso STN teria oportunidades para:

Auditor Fiscal do Tesouro Nacional;

Técnico de Finanças e Controle.

Oito anos após a última seleção, a remuneração esperada para Auditor fica entre R$ 19,6 mil e R$ 27 mil, de acordo com as progressões profissionais. Já para Técnico o valor é de R$ 6.882,57, podendo chegar a R$ 7.309,13 após reajustes.

Para ingressar em qualquer uma dessas carreiras é preciso ser aprovado no concurso STN, que conta com três etapas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Curso de formação.

6. Concurso FUNAI

Atualmente, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI – trabalha com um déficit de 2 mil servidores. Por isso, recentemente, foi feito um pedido para seleção pública com 826 vagas efetivas. A expectativa é de que o concurso FUNAI seja realizado ainda no primeiro semestre de 2021, caso seja aprovado pelo Ministério da Economia. Conforme editais anteriores, os candidatos passam por duas etapas, sendo uma de prova objetiva e a outra de prova discursiva.

Segundo a assessoria do órgão, as oportunidades seriam para os níveis médio e superior, com remunerações iniciais de R$ 5.482,07 e R$ 6.693,87 respectivamente. Os servidores ainda contam com:

Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista (GAPIN): R$ 777,50 para nível médio e R$ 818,78 para nível superior;

Gratificação de Desempenho de Atividade Indigenista (GDAIN): R$ 2.955,00 para nível médio e R$ 3.655,00 para nível superior.

7. Concurso INCA

O novo edital do Instituto Nacional de Câncer “José Alencar Gomes da Silva” (INCA) pode ser lançado em 2021, uma vez que o pedido já foi encaminhado para o Ministério da Saúde. Agora também se espera a autorização do Ministério da Economia para a realização do concurso. No entanto, não foi divulgado o número de vagas.

Apesar disso e de acordo com editais anteriores, a remuneração inicial é de R$ 5.821,50 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 10.694,23 para cargos de nível superior. Para se tornar servidor do órgão é preciso passar por:

Provas objetivas de múltipla escolha;

Provas discursivas, sendo um estudo de caso;

Avaliação de títulos.

8. Concurso ANTAQ

Também há previsão de seleção da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) tendo em vista o pedido feito ao Ministério da Economia para a abertura de 109 novas vagas. As oportunidades serão divididas entre:

Analista Administrativo;

Técnico Administrativo;

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários;

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários.

O concurso ANTAQ oferece remunerações em torno de R$ 7 mil para Técnicos, R$ 13 mil para Analista e R$ 15 mil para Especialista. Vale ressaltar que esses valores são de acordo com editais anteriores, por isso pode haver alterações. Para seguir nessas carreiras é preciso passar nas três etapas previstas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Prova de títulos.

9. Concurso IBAMA

Na solicitação feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), foram inscritas 2.311 novas vagas de nível médio e superior. A distribuição será feita entre os cargos de Técnico-administrativo, Analista Administrativo e Analista Ambiental. O edital do concurso IBAMA é aguardado desde 2019 e, desde então, bastante esperado.

As remunerações previstas são de R$ 3.712,72 para Técnico e acima de R$ 7,6 mil para Analistas. Os servidores ainda contarão com benefícios de:

Auxílio-alimentação: R$ 458,00;

Auxílio-creche: R$ 321,00;

Adicionais de qualificação com valores que podem variar.

Geralmente, o concurso IBAMA conta com avaliações objetivas e discursivas. Em algumas ocasiões, dependendo do cargo, podem ocorrer provas de títulos.

Além da seleção principal, o Governo Federal autorizou um novo processo seletivo IBAMA em junho de 2020, contando com 843 vagas imediatas para profissionais com diversos níveis de escolaridade. A ideia é reforçar as equipes na prevenção e combate aos incêndios florestais em 15 estados brasileiros.

10. Concurso ANTT

Entre os concursos federais 2021, existe grande expectativa para um novo edital da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma vez que o último foi realizado em 2013. Desde então, o órgão passa por um déficit de 752 vagas nos quadros de servidores. Em 2019, foi solicitado ao Ministério da Economia um concurso ANTT com 394 vagas.

A previsão é para os seguintes cargos com as respectivas remunerações:

Analista Administrativo: R$ 15.516,12;

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres: R$ 14.265,57;

Técnico Administrativo: R$ 7.474,64;

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres: R$ 7.846,37.

É sabido que o concurso da ANTT possuiu duas etapas classificatórias para todos os cargos em formato de provas objetivas e discursivas. Bem como uma terceira fase de provas de títulos apenas para nível superior.

11. Concurso CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) solicitou um novo certame para o Ministério da Economia voltado para cargos de níveis médio e superior. Por causa da pandemia de coronavírus o edital ficou para 2021. Sabe-se que o órgão lida com o déficit de mais de 3 mil servidores. Apesar disso, o número de vagas pedidas não foi divulgado.

Porém há uma previsão de remuneração para o concurso CGU nos valores de:

Nível superior: R$ 19.197,06, com perspectiva de alcançar R$ 27.369,67 na última classe de progressão do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC).

Nível médio: R$ 7.283,31, com perspectiva de alcançar R$ 12.514,58 na última classe de progressão do cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC).

Além disso, conforme editais de concursos anteriores, alguns benefícios poderão ser incluídos para os futuros profissionais, como:

Auxílio-alimentação;

Adicional de qualificação;

Adicional de cursos de capacitação;

Auxílio-creche aos profissionais com filhos.

Para isso é preciso, primeiro, passar pelas quatro etapas do concurso CGU:

Provas objetivas (três avaliações);

Prova discursiva;

Sindicância de vida pregressa;

Curso de formação.

12. Concurso TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) teve seleção autorizada para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC). Segundo edital nº 1/2020 publicado no Diário Oficial da União (DOU), serão preenchidas 20 vagas mais formação de cadastro reserva. Ainda há expectativa de abertura de oportunidades para Técnico e Auxiliar.

Somando vencimento básico, gratificação de desempenho, gratificação de Controle Externo e abono, a remuneração prevista para Auditor supera R$ 21 mil. Já os outros cargos recebem:

Técnico: R$ 12.697,54;

Auxiliar: R$ 7.502,30.

Os aprovados no concurso TCU contam ainda com os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 1.011,04;

Assistência pré-escolar: 791,58;

Exames periódicos: R$ 134,13;

Assistência médica e odontológica: R$ 397,03.

A seleção é formada por uma etapa de provas objetivas e discursivas e segunda etapa de Programa de Formação.

13. Concurso CVM

Um concurso federal bastante esperado é o da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já que o órgão precisa repor seu quadro de pessoal. São mais de 115 cargos vagos e 67 servidores aptos para pedir a aposentadoria. Sendo assim, a última solicitação do concurso CVM foi para o preenchimento das vacâncias:

Inspetor da CVM: 21 vagas de nível superior;

Analista da CVM: 45 vagas de nível superior;

Agente Executivo da CVM: 49 vagas de nível médio.

Os servidores da Comissão contam com auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00 e outras vantagens que variam conforme as carreiras. Assim, as remunerações oferecidas pelo concurso CVM são de:

Superior: R$ 19.197;

Médio: R$ 7.189.

A seleção conta com duas etapas de provas objetivas e provas discursivas. Na segunda fase se deve desenvolver uma redação sobre tema da atualidade, utilizando a linguagem formal da língua portuguesa.

14. Concurso CNEN

Foram solicitadas 798 vagas de níveis médio/técnico e superior pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). As remunerações esperadas podem variar entre R$ 1.966,78 e R$ 7.236,29 dependendo do cargo. De acordo com o pedido, que ainda precisa ser aprovado pela pasta da Economia, as oportunidades serão distribuídas entre:

Analista em Ciência e Tecnologia Júnior: 139 vagas;

Assistente em Ciência e Tecnologia: 81 vagas;

Pesquisador: 73 vagas;

Tecnologista Júnior: 319 vagas;

Técnico: 186 vagas.

O concurso CNEN tem etapas diferentes para cada função oferecida. Assim, os candidatos podem contar com prova objetiva, prova discursiva, prova oral ou prova de títulos.

15. Concurso MCTIC

A última seleção da nossa lista de concursos federais 2021 é a do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Atualmente, o órgão possui um total de 2.098 cargos vagos. Por isso, em 2020 foi feito um pedido para um concurso MCTIC com 1.116 oportunidades para os cargos de:

Assistente e Ciência e Tecnologia: 270 vagas;

Analista em Ciência e Tecnologia: 281 vagas;

Técnico: 92 vagas;

Tecnologista: 244;

Pesquisador: 229 vagas.

Dependendo do cargo escolhido, os aprovados do concurso MCTIC podem receber valores mensais entre R$ 2.705,38 e R$ 9.157,15.

Acesse estes conteúdos e confira todos os detalhes sobre cada um dos concursos federais aguardados para o próximo ano. Aproveite e use os meses seguintes para criar sua rotina de estudo e se preparar para o dia da prova. Todas as atualizações desses certames serão divulgadas aqui no Concursos no Brasil.

Quando o edital do concurso que você quer prestar for lançado, lembre-se de ler o documento completo. Saiba o que fazer também para se planejar pós-edital. Enquanto isso, veja outros conteúdos especiais e nossos simulados do nosso site que podem te ajudar a passar em concursos.