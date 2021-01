O rio Juruá está chagando aos 14 metros e já atinge diversos bairros de Cruzeiro do Sul, exigindo um plano emergencial de acompanhamento por parte da defesa civil. Nesta manhã de domingo o prefeito Zequinha Lima esteve no bairro Miritizal, onde acompanhou a situação de perto e conversou com moradores.

O prefeito determinou ao secretário de Saúde Dr.º Agnaldo Lima mobilize sua equipe para transferência de toda estrutura do Posto de Saúde da comunidade, que foi invadido pelas águas. Segundo disse o prefeito, o atendimento a comunidade não terá prejuízos e para isso a Unidade Fluvial de Saúde já está ancorada no porto da comunidade, onde realizará atendimentos diário aos que assim necessitarem.

O prefeito postou agora pouco em um perfil de rede social, sobre a mobilização e ações que a prefeitura estará tomando neste período de cheia.

“Nosso glorioso Rio Juruá em tempos de enchente transborda suas águas e cabe a nós apoiar nossos irmãos que precisam de ajuda. No Bairro Miritizal, o posto de saúde foi atingido pelas águas e tivemos que parar as atividades, mas quero tranquilizar nossos irmãos que residem naquela área e garantir que levaremos o melhor atendimento através da Unidade Fluvial de Saúde”, disse o prefeito.

O secretário de saúde já recebeu a recomendação do prefeito, para dar atenção de perto e cuidar dos detalhes que cercam o atendimento a comunidade.

“O Secretário Municipal de Saúde Dr. Agnaldo Lima mobilizou sua equipe com todos os serviços médicos disponíveis através da UBS fluvial, que ficará ancorada em local seguro e de fácil acesso, para ofertar os atendimentos a todos os moradores do Miritizal, Remanso, Boca do Môa e demais localidades que precisarem. Quero tranquilizar todos os moradores atingidos pela cheia e dizer que vocês não estão sozinhos”, finalizou Zequinha Lima.