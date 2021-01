O início do ano letivo de 2021 está previsto para iniciar no dia 2 de maio. O mês de abril será dedicado a férias para os estudantes.

Segundo a Secretaria, as aulas remotas serão retomadas com os professores no dia 08 de fevereiro para a continuação do 4º bimestre.

Desde o dia 17 de março de 2020 que as aulas presenciais estão suspensas no Acre, quando o Estado registrou o primeiro caso de Covid-19.

Por Macson Alves – Rádio ocidental