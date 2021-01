Mesmo antes de sua posse o prefeito Zequinha Lima (PP), já se mostrava preocupado com a situação do Rio Juruá e seus afluentes que não param de subir. Na última medição o Juruá media 13metros e 52 centímetros, atingindo 08 bairros da cidade e com situação mais grave na comunidade do Mirim.

O Prefeito Zequinha e o vice Henrique, postaram em suas redes sociais a mobilização e partida de uma equipe composta por diversos setores da administração municipal, que estavam de saída para fazer o socorro e dar apoio as 170 famílias da comunidade Mirim.

“Olá amigos! Hoje, logo cedo, Henrique e eu acompanhamos o belo trabalho organizado por intermédio da assistência social do município, liderado pela secretária Delcimar Leite e Defesa Civil. São 170 sacolões com suprimentos que serão destinados para as famílias do Rio Juruá Mirim, afetadas por conta da cheia do rio. Muitas delas já se encontram fora de suas casas”, disse.

Zequinha também falou que, as ações e plano de contingência estão sendo feitas, para garantir total apoio as famílias que venham a ser atingidas pela subida dos Rio nesse período.

“Todas as ações necessárias estão sendo tomadas por nós para garantir abrigo e dignidade para os nossos irmãos que sofrem nesse período de cheia dos rios”, finalizou o prefeito.