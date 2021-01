Logo após tomarem posse, o prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanhado do seu vice Reginaldo Martins e do vereador Jura Pacheco, já estão atuando para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Na manhã desde sábado (2), colocaram o pé no chão pra enfrentar os desafios e acompanharam de perto o mutirão realizado pelos moradores das comunidades Água Morta e Iracema.

O referido mutirão foi idealizado pelas moradoras Neude (da comunidade Iracema) e Débora (da comunidade Água Morta), na intenção de desobstruir saídas d’água para melhorar o acesso.

Na oportunidade os moradores desejaram sorte à gestão e também levaram ao conhecimento do prefeito Jerry, alguns anseios da comunidade a serem atendidos.

“Nesse primeiro momento a gente queria está chegando aqui com mais condições para oferecer, mas infelizmente como todos são sabedores nosso município não disponibiliza de equipamentos para realizar um trabalho mais complexo, mas irei junto com meu vice prefeito atual secretário de obras e vereadores lutar para que as melhorias possam chegar em todas as localidades do nosso município seja zona urbana ou rural, nossa equipe ainda está tomando conhecimento de algumas situações, por tanto pedimos calma e sem perder a esperança vamos lutar e correr atrás por dias melhores”, concluiu o prefeito Jerry.