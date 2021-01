Uma operação integrada entre as policiais Militar e Civil de Cruzeiro do Sul e Feijó, interior do Acre, resultou na apreensão de seis quilos de cocaína e mais de R$ 19 mil em dinheiro. A ação ocorreu na manhã deste sábado (2) em Feijó.

A polícia utilizou cães farejadores do canil de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na casa de um investigado. Contudo, ninguém foi preso.

A operação é continuidade de outra ação que ocorreu em Feijó no dia 17 de dezembro do ano passado. Um foragido da Justiça foi preso na ocasião com mais de 80 quilos de drogas e R$ 10 mil em dinheiro.

A Polícia Civil informou que deu continuidade às investigações e descobriu que, em uma casa ao lado onde houve a prisão, havia mais drogas e o dinheiro.

“Era na casa ao lado, que é dele também. Ele é um grande empresário do tráfico e tem várias casas. Hoje [sábado, 2] foi só busca e apreensão, não sabíamos que os possíveis moradores participavam do crime. Mas, vou pedir a prisão de outras pessoas”, disse o delegado responsável pelo caso, Railson Ferreira da Silva.

Do G1 Acre