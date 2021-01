Apesar da pandemia, o ano foi de muito trabalho para as equipes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE). Entre as inúmeras ações realizadas ao longo deste ano, 110 ônibus escolares foram adquiridos pelo governo do Estado e distribuídos para os 21 núcleos do interior do estado.

No que diz respeito ao transporte escolar, mais novidades virão para 2021. De acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), mais 20 ônibus, com tração nas quatro rodas, estão sendo adquiridos pelo governo para que eles possam atender estudantes que moram nos ramais de difícil acesso.

“São ônibus adaptados e com maior capacidade de andar nesse tipo de ramal, atendendo nossos alunos de lugares mais distantes da zona rural em nossos municípios”, afirma o secretário.

Por ter tração nas quatro rodas, os veículos que serão adquiridos conseguem trafegar em ramais onde os que foram adquiridos recentemente não entram. “Conseguimos avançar no atendimento aos alunos, mas percebemos que estava faltando atender uma outra parcela deles”, esclareceu.

Com os ônibus especiais que serão adquiridos, já no primeiro semestre do ano que vem eles se somarão à frota de mais de 200 veículos que já atendem aos alunos. Deste total, o governo do Estado dobrou a frota com a aquisição dos 110 ônibus que chegaram este ano às escolas.