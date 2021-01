Jovem morre no Pronto-Socorro de Rio Branco após ser baleado durante um...

Jovem morre no Pronto-Socorro de Rio Branco após ser baleado durante um assalto na Rodovia AC-40

Edison Ferreira Tavares morreu no centro cirúrgico do pronto-socorro após ser baleado durante assalto na Rodovia AC-40. Rapaz estaria assaltando as pessoas na região quando um carro passou e alguém atirou.