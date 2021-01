Recursos irão contribuir para construção da nova Maternidade Marieta Cameli, na capital acreana – Imagem: Ilutsração.

O governador Gladson Cameli vem trabalhando de forma atuante e participativa em benefício da população acreana. Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, o governador busca de forma incansável parcerias e acordos para atender a todas as demandas do Estado e oferecer atendimento público de qualidade para a população.

Hoje, o Acre conta com o empenho de R$13.296.000,00 de emendas extras do Senador Márcio Bittar, fruto de uma parceria com o Ministério da Saúde juntamente com a bancada federal do Acre, além da iniciativa do próprio governo em prol da população acreana.

“O empenho de R$ 13.296.000,00 é graças ao senador Márcio Bittar e à nossa bancada, que estará contribuindo na construção da nova Maternidade Marieta Cameli, no município de Rio Branco. Ficamos felizes em ver os resultados positivos de nosso trabalho. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população é a principal missão em nossa gestão”, destaca Gladson.

O projeto da nova Maternidade é uma obra que fará a diferença na saúde, pois oferecerá toda a estrutura necessária para as mulheres e os recém-nascidos.

Orçada em R$ 60 milhões, contará com 100 leitos comuns, 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 60 leitos de UTI neonatal, 9 leitos de observação obstétrica, 3 leitos de observação ginecológica, 7 leitos de emergência, 21 consultórios médicos, 2 centros cirúrgicos, refeitório, lavanderia industrial e Casa da Mulher. A unidade será erguida às margens da Via Chico Mendes, ao lado do estádio Arena Acreana, no Segundo Distrito da capital.