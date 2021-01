Bestene é hoje um dos sobrenomes mais poderosos e influentes na administração pública, tanto no estado quanto na gestão da capital que se inicia. Os primeiros nomes do secretariado da gestão Bocalon teve algumas surpresas, dentre elas a irmã de José Bestene que foi nomeada como secretária municipal de educação.

Nabiha Bestene irá comandar a pasta mais importante e uma das mais destacadas nos últimos 16 anos, sendo inclusive referência pelos índices alcançados.

Nomes como o de Rosana Nascimento, Professor Justino do PSD foram ventilados, mas quem abocanhou mesmo a maior pasta da administração foi José Bestene.

Nas redes sociais as opiniões estão divididas, pois muitos questionam o abuso da família do deputado, que já tem ele no parlamento estadual, o filho Samyr eleito vereador de Rio Branco, o sobrinho Alysson secretário estadual de Saúde, a Nora na AGEAC e outros espaço de poder no governo que estão sob seu comando.

Sobre o potencial administrativo de Nabiha até aqui não se sabe, o certo é que entra em uma tarefa que exigirá muita sabedoria.