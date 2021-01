Acompanhado da família, de seus novos secretários e autoridades do município, César Andrade recebeu a faixa do prefeito Zezinho Barbary (MDB) e assinou o termo de posse como novo gestor da cidade. Porto Walter tem 13 mil habitantes, é hoje um dos municípios mais organizados do Juruá e oferece boas condições para um bom trabalho nesses quatro anos.

César falou de sua satisfação em assumir o mandato e afirmou que fará uma administração de continuidade ao trabalho que já vinha sendo executado, além de apontar para outras prioridades que possam trazer grandes resultados para a população da cidade.

Em um perfil de rede social, o novo prefeito postou sobre sua posse e os desafios vindouros;

“Meus amigos, fui empossado na manhã desta Sexta-feira (01) no cargo de Prefeito de Porto Walter ao lado do meu vice, Guarsonio Melo e dos vereadores. Agradeço a Deus, ao Prefeito e padrinho Zezinho Barbary, a nossa população pela confiança no mandato. A partir de hoje nossa gestão já irá dar continuidade às principais linhas de serviços e ações existentes na Prefeitura”, disse.

Em relação ao seu novo Secretariado, o prefeito afirmou que eles tem a missão de trabalhar para melhorar as condições de vida da população e desejou sorte aos novos vereadores empossados.

“Já montamos o nosso secretariado, e nosso compromisso já está valendo, o compromisso de melhorar e mudar para melhor a vida de nossa população. Não irei decepcionar a nossa gente. Desejo boa sorte aos nobres vereadores. Faremos um mandato de zelo, compromisso e responsabilidade pela administração pública e pela população que nos elegeu e acreditou que éramos a melhor opção para que o trabalho não parasse”, finalizou Andrade.