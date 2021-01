Tião Bocalom foi empossa como prefeito de Rio Branco na tarde desta sexta-feira (1º) — Foto: Ana Paula Xavier

Tião Bocalom tomou posse como prefeito de Rio Branco, junto com a vice Marfisa Galvão, na tarde desta sexta-feira (1º), em cerimônia sem a presença do público na Câmara de Vereadores. Também foram empossados os 17 vereadores eleitos no pleito municipal para mandato 2021-2024.

O evento foi transmitido pela internet devido à pandemia do novo coronavírus. A cerimônia começou por volta das 16h17 e foi conduzida pela vereadora mais votada na eleição, Dra. Michelle Melo (PDT). Os políticos não puderem levar convidados para a solenidade.

Para a cerimônia, Tião Bocalom disse que escolheu o mesmo terno que usou em sua segunda posse como prefeito de Acrelândia.

“Fiz questão de vir com meu terno que tomei posse pela segunda vez como prefeito em Acrelândia em 2002 e, em 2014 novamente, tomamos posse e agora temos o privilégio de tomar posse como prefeito da nossa querida capital Rio Branco”, falou.

Sessão de posse ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º) na Câmara Municipal de Rio Branco — Foto: Ana Paula Xavier

Produzir para empregar

Bocalom disse que agora terá oportunidade de colocar em prática o projeto que defendeu nos últimos anos, cujo lema é Produzir para Empregar.

“Tenho certeza de que o projeto que defendemos ao longo desses últimos 20 anos, o Produzir para Empregar, será definitivamente implantado, porque foi dele que falamos a vida inteira. Foi com ele que combatemos o projeto dos governos que estavam aí. Tenho certeza absoluta que ao lado da Marfisa, essa mulher que será ‘mãezona’ de Rio Branco, faremos a implantação desse projeto que vai melhorar a vida do nosso povo. Acho que o caminho é por aí”, disse Bocalom.

Perfil do prefeito

Tião Bocalom nasceu em Bela Vista do paraíso (PR) e já foi prefeito de Acrelândia, cidade do interior do Acre, por dois mandatos. Aos 67 anos, é professor formado em matemática na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR).

Além de prefeito, Bocalom já foi vereador na cidade de Nova Olímpia, no Paraná, onde começou sua carreira política. Ele tem um patrimônio de R$1.240.000,00 e a lista de bens inclui carros, terrenos e casa.

Já a vice Marfisa Galvão (Marfiza de Lima Galvão), do PSD, tem 41 anos, é casada e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 43.000,00.

Os governantes de Rio Branco vão representar 413.418 habitantes. A cidade acriana tem um PIB de R$ 8.151.493.581,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,727, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Veja lista dos vereadores que tomaram posse:

1 – Dra. Michelle Melo (PDT)

2 – Samir Bestene – (PP)

3 – Antonio Morais – (PSB) – reeleito

4 – Emerson Jarude (MDB) – reeleito

5 – Vereador N.Lima (PP) – reeleito

6 – Raimundo Neném (PSB) – reeleito

7 – Joaquim Florêncio (PDT)

8 – Rutênio Sá (PP)

9 – Adailton Cruz (PSB)

10 – Arnaldo Barros (Podemos)

11 – Fábio Araújo (PDT)

12 – Ismael Machado (PSDB)

13 – Lene Petecão (PSD) – reeleito

14 – Francisco Piaba (Democratas)

15 – Célio Gadelha (MDB) – reeleito

16 – Dr. Raimundo Castro (PSDB)

17 – Hildegard Pascoal – (PSL)

Presidência da Câmara

A Câmara de Vereadores de Rio Branco vai ser presidida pelos próximos anos pelo vereador N Lima (PP). Ele foi escolhido com 12 votos pela mesa diretora. O cargo de vice-presidente ficou com o vereadora Michelle Melo (PDT), 1º secretário, Antônio Morais (PSB), 2º secretário, Hildegard Pascoal (PSL) e Ismael Machado (PSDB) como suplente.

À Rede Amazônica Acre, a vereadora Michelle Melo falou dos desafios que deve enfrentar durante a gestão. Para ela, a Câmara foi renovada com a candidatura de 11 novos vereadores.

“Então, agora o grande desafio é fazer aquilo que nos propusemos, que é realmente trabalhar em prol do povo, das comunidades e de quem mais precisa. Como mulher tenho o trabalho duplo, que é honrar não só os meus leitores como representar o grande número da população que temos no Brasil e no Acre, que é população feminina. Temos aí em dose dupla uma grande representação e trabalho pela frente”, destacou.

Por Aline Nascimento, G1 Acre