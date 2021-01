Camilo Silva (PSD) é agora oficialmente o prefeito do município de Plácido de Castro, município da região do baixo Acre. Ele e o vice Enilton Pena tomaram posse de forma virtual, tendo sido a cerimônia realizada na casa de uma amiga do novo gestor.

Na sua fala, Camilo agradeceu aos líderes religiosos pela presença no ato ecumênico, a sua família e aos presidentes municipais das legendas que fizeram parte da coligação vitoriosa. “Quero agradecer toda população da zona rural, da Vila Campinas e da cidade de Plácido de Castro que acreditou no nosso projeto de governo, aos líderes religiosos, a minha família e os líderes dos nossos partidos”, agradeceu.

Camilo destacou também que assume o município sabendo dos desafios, mas com foco e determinação de cuidar do orçamento de uma cidade, de forma que permita o equilíbrio dos gastos públicos. “Vamos focar na manutenção da cidade para que possamos atender o que é prioridade para a população, que é fazer com que a nossa cidade seja moderna, atraente e acolhedora”. Ele disse ainda que a cidade se encontra abandonada, entregue ao lixo, tomada por urubus e buracos. ” Por isso vamos fazer uma gestão com muita determinação. Eu e Enilton estamos determinados a enfrentar os problemas que a cidade têm , propondo solução e encontrar os resultados almejados , para que a população volte a acreditar na gestão pública”. disse

O vice-prefeito Enilton Pena agradeceu à população que acreditou na chapa Renova Plácido e garantiu que farão uma gestão com muita dedicação e pautado na transparência.

Após a posse, Camilo e Enilton foram ao prédio da prefeitura receber a faixa de prefeito e chave do prédio da prefeitura.

O PSD do prefeito Camilo Silva também vai comandar a presidência da Câmara de Vereadores.