Morte do jornalista Pedro Bial foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta – Foto: Divulgação/Globo/ND

Ndmais – O ano recém começou e a internet já fez sua primeira vítima. A suposta morte de Pedro Bial foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (1º).

Até as 9h30 desta sexta, o nome do jornalista da Globo aparecia em 6º lugar nos trending topics do Twitter no Brasil.

Na plataforma, usuários se questionavam se Pedro Bial havia, de fato, morrido. Uns lamentavam a morte, enquanto outros criticavam a velocidade dos internautas em “matar” uma celebridade.

O assunto, claro, gerou memes que se espalharam pela internet na manhã desta sexta. Trata-se, no entanto, de uma fake news.

O que circula no Twitter é que o boato teria iniciado por uma conta que tentava se passar por um jornalista do Portal R7. Pedro Bial segue vivo.

Há pouco mais de um mês, uma situação semelhante ocorreu com o apresentador Silvio Santos. Na ocasião, a “morte” dele se tornou um dos assuntos mais comentados após sua biografia no site Wikipédia ser modificada, afirmando que o dono do SBT teria morrido em decorrência de uma fimose.

Confira algumas postagens:

Mal acordo e os potoqueiros do Twitter já espalham que Pedro Bial morreu.

Essa galera precisa mais de Rivotril do que eu quando pago boleto, vou te contar.

Feliz 2021, Braseeeeeel!!!! — Marcela Castro (@marcelafrida2) January 1, 2021

Que história essa do Pedro Bial tá morto? Eu não bebi tanto assim não — Ágata (@agata_targaryen) January 1, 2021

Mal começamos 2021 e já tem gente falando feliz Páscoa, e já mataram o Pedro Bial, e o corona tá vivo ainda. Já acabou 2020 chega de desgraça, quero o meu 2021 seja um ano melhor que foi 2020,enfim Feliz 2021!!!! — IgorBarbosa (@IgorBarbosa_Br) January 1, 2021

Filhos, eu NÅO chamei o Pedro Bial. — Jesus Cristo (@JesusCristoPPRT) January 1, 2021

pedro bial vendo que ja foi o primeiro que a internet matou em 2021 pic.twitter.com/DXiU9iiEGd — lucas ANYONE 🥊 (@stckwitme) January 1, 2021

Meu Deus, mal chegamos em 2021 e ja mataram o Pedro Bial. Oq está acontecendo??? pic.twitter.com/SDaOh37Q5m — 🇻 🇮 🇳 🇮 🇮 🎆🎇 (@viniceraa_) January 1, 2021

Gente me fala q vcs estão zuando que o Pedro Bial morreu me fala prfv pic.twitter.com/QtWZUBbg32 — Ressuscita Bank (@ressuscitabank) January 1, 2021

O Pedro Bial vendo que ele morreu e não sabia pic.twitter.com/Dy2p7vDNOt — iludida.demais (@DoJasminy) January 1, 2021

2021 nem chegou direito e a internet já matou pedro bial?????????? pic.twitter.com/rDMlqEsHxm — Luiza 🕐 (@seattle_grungee) January 1, 2021

