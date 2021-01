A unidade do Progressistas (PP) deve resultar na eleição do vereador Franciney Melo como o novo presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul. O cenário político se dá a partir da desistência dos vereadores Leandro e Keleu da disputa. Ambos os vereadores decidiram pela união do grupo, fortalecendo ainda mais o partido na segunda maior cidade do estado.

O comunicado foi feito na tarde desta terça-feira (29), em uma reunião que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Deputado Nicolau Jr e do Prefeito eleito Zequinha Lima.

Para Zequinha Lima, a atitude tomada pelos vereadores Leandro Cândido e Keleu é um gesto de nobreza, que deve ser reconhecido. “Os dois retiraram o nome, em detrimento de apoio ao vereador Franciney. Um gesto nobre, que não vemos de todos os líderes políticos. Parabenizo a atitude tomada pelos vereadores do nosso partido. Fico feliz de saber que vamos garantir a unidade no processo da nova mesa diretora da Câmara, assegurando que não vamos ter disputas interna e sim um trabalho conjunto”, endossou o prefeito eleito Zequinha Lima.

Para o presidente da Aleac, Deputado Nicolau Jr, a atitude mostra a união e a força do partido na segunda maior cidade do estado. “Quero aqui parabenizar nossos vereadores pela maneira democrática que conduziram esse processo. Sem dúvidas o nosso partido sai ainda mais fortalecido. Parabenizo também todos os outros vereadores que decidiram compor essa aliança, que sem dúvidas buscará o melhor para a população da nossa Cruzeiro do Sul, disse o deputado.