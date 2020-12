O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, é o parlamentar mais produtivo do Estado do Acre pelo terceiro ano consecutivo.

O parlamentar lidera o ranking dos legisladores que mais apresentaram proposições na ALEAC desde 2018, último ano da legislatura passada. E seguiu liderando em primeiro lugar em 2019 e 2020.

Jenilson Leite apresentou ao todo 1923 proposições legislativas em 2020. Sendo 35 projetos de lei, 7 anteprojetos, 1858 indicações, 5 projetos de resolução, 14 requerimentos e 4 moções de aplausos, além de várias emendas a projetos do executivo que não foram contabilizaras ainda.

Até o ano passado, o cálculo era feita semestralmente . Contudo, neste ano os dados passaram a ser anual.

Além de suas ações como parlamentar, Jenilson que é médico infectologista e se afastou dos trabalhadores legislativo durante os meses de: maio, junho, julho e agosto para atender pacientes vítimas da covid-19, no Pronto Socorro de Rio Branco, e nos municípios de Brasiléia, Tarauacá e Jordão.

Além de ser o campeão de proposições legislativas, Leite também é um dos deputado que mais visita os municípios do interior do Acre.

Segundo o parlamentar, essa conquista é fruto de um trabalho conjunto de toda equipe que ajuda a construir o mandato, das andanças e conversações que tem com a população acreana. ” Tenho buscado fazer um mandato útil, ouvindo a sociedade, a classe trabalhadora nos 22 municípios. Indo até os ribeirinhos, os moradores dos ramais, dialogando com setor produtivo do Acre e com nossos servidores públicos. Porque um mandato é feito a muitas mãos”.

O deputado se tornou conhecido nos diversos seguimentos e lugares do Acre pelo trabalho que desenvolve com as entidades filantrópicas e as prefeituras do interior, que é levar ações de saúde aonde o Estado é deficitário. “Desde que fui eleito deputado, tenho tido a preocupação de buscar servir ao Acre, propondo ações na ALEAC que possam ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso Estado, e além disso, tenho feito um pouco daquilo que aprendi como profissão, que é atender o povo na qualidade de médico. Eu agradeço nossa equipe pelo esforço e pelo trabalho que juntos fizemos, também quero parabenizar todos os acreanos que da sua forma, nesses tempos difíceis do ano de 2020, deram sua contribuição para ajudar construir uma sociedade mais próspera, com mais amor e paz”, conclui.