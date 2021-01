Brasil 247 – O ano de 2020 termina com a trágica marca de mais de 1,8 milhão de pessoas mortas pela Covid-19. 2021 começa com a esperança de que a vacina seja a luz no fim do túnel do qual o planeta meteu-se desde que, há um ano, as autoridades chinesas alertaram pela primeira vez sobre uma pneumonia não identificada na cidade de Wuhan.

Mais de 40 países começaram a vacinar sua população na última semana de 2020.Essas quase dois milhões de mortes provocadas pelo vírus, segundo a estatística, incluem apenas os notificados oficialmente com resultados positivos em um exame de PCR. Por isso são dados incompletos e difíceis de comparar por países, já que nem todos seguem a mesma metodologia para seu cômputo, adverte a jornalista Daniele Grasso , de El País, numa reportagem que levantou em detalhes os números da pandemia.

A cifra total de mortes deve ser superior e levará anos para ser determinada com exatidão. O Brasil, por exemplo, é um dos países que menos testes realizou ao longo da pandemia e especialistas alertando que os números reais de contágios e óbitos por covid-19 superam bastante daqueles registrados pelo Ministério da Saúde. De acordo com o IBGE, até novembro 28,6 milhões de brasileiros haviam feito algum exame para detectar se foram infectados —isto é, cerca de 13% da população.

Estados Unidos (342.450 mortes), Brasil (194.949 mortes até quinta-feira, 31), Índia (148.738) e México (124.897) são os países com o maior número de mortes no mundo. Das 15 nações com mais mortos em termos relativos, nove ficam na Europa. O ano de 2021 começa com a apreensão pela nova mutação do coronavírus, detectada inicialmente no Reino Unido e já identificada no Brasil e 56% mais contagiosa, mas também com a ansiedade e a esperança pela vacinação em massa, iniciada em mais de 30 países.

Os dados sobre os óbitos são imperfeitos e difíceis de comparar entre países —como quase todas as cifras desta pandemia—, mas permitem vislumbrar o impacto do vírus em cada lugar. Atualmente, a Europa se debate com uma segunda onda de menor intensidade que a primeira, mas muito mais longa.

Já se registraram mais mortes por coronavírus desde agosto do que antes: 325.000 a partir do começo do verão europeu, e quase 530.000 em todo o ano. Os Estados Unidos, onde mais de 340.000 pessoas morreram de covid-19 desde março, já está em plena terceira onda. Lá os hospitais se saturaram ainda mais do que nas ondas anteriores, e o índice de mortes por dia há várias semanas se mantém acima dos registros dos três primeiros trimestres.

Já o Brasil, que sofre com a negligência do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, viu a primeira onda se arrastar até meados de setembro, quando ainda se registrava mais de 1.000 mortes por dia —ao mesmo tempo que governos estaduais e prefeituras flexibilizavam as medidas de distanciamento social. Após um breve intervalo, o país iniciou o mês de dezembro já enfrentando uma segunda onda da pandemia.

O número de óbitos diários voltou a ter três dígitos e especialistas vem alertando dos riscos de colapso dos sistemas públicos de saúde em janeiro. Enquanto vários países já estão vacinando profissionais da saúde, idosos e grupos prioritários, o Brasil ainda não apresentou uma data para o início de um plano nacional de imunização.

A primeira onda foi um tsunami para quase todos os países. A chegada da covid-19 desconcertou até àqueles que havia anos esperavam a chegada de uma pandemia. “Todo mundo especulava que a grande pandemia seria uma mutação do vírus da gripe, com a de 1918 como referência”, reflete Antoni Trilla, chefe do Serviço de Medicina Preventiva do Hospital Clínic de Barcelona.

Outros coronavírus já haviam aparecido, como os da sars e da mers, mas a covid-19 foi mais complexa. “Adquiriu a capacidade de transmissão por via aérea, através dos aerossóis, e há muitíssimos assintomáticos que são potencialmente infecciosos: cria pacientes invisíveis que estão circulando sem sabermos”, aponta Trilla.

Os dados de países que publicaram a diferença de mortalidade também dão pistas sobre sexo e idade das vítimas: a pandemia golpeou mais fortemente os idosos e foi mais letal para os homens que para as mulheres. A Espanha se destaca por ter o maior excesso de mortalidade entre as pessoas de 15 a 64 anos e por ser dos poucos onde houve semanas que registraram uma diferença superior a 140% entre os maiores de 85 anos. Ou seja, de cada 5 idosos que antes morriam neste período em anos anteriores, 12 faleceram neste ano. A diferença nessa faixa etária alcançou 80% na Itália, 30% nos EUA e 20% na Alemanha.

Os índices se explicam, em grande medida, pela intrusão descontrolada do vírus nos asilos espanhóis no primeiro semestre, como explicava a epidemiologista Marina Pollán, do CSIC (agência espanhola de pesquisa científica), ao EL PAÍS. “Os asilos foram lugares particularmente terríveis na Espanha porque houve grandes focos, muitos mortos e, às vezes, até dificuldades de acesso aos hospitais.”

2021 chega sobre os escombros de 2020 com a luz aparecendo ao fim do túnel. Mas ainda é incerto que a saída esteja próxima.

O impacto da pandemia nos 50 países com mais mortes. Em países da UE ou com mais de três milhões de habitantes. Alguns não têm dados de excesso de mortes.

Mortes covid-19

notificadas Mortes

por 100.000 habit. Excesso de mortes

em relação às médias anteriores Excesso de mortes

por 100.000 habit. Data do excesso Alemanha 32 267 39 26 115 31 22-nov Argentina 43 018 95 – – – Bolívia 9 135 78 – – – Brasil 193 875 92 – – – Bulgária 7 405 107 11 234 162 06-dez Bélgica 19 361 167 16 533 143 06-dez Bósnia e Herzegovina 4 024 123 – – – Canadá 15 387 41 – – – Chile 16 488 86 16 745 88 06-dez Colômbia 42 620 84 – – – Costa Rica 2 156 42 – – – Croácia 3 795 92 314 8 01-nov Equador 14 001 79 – – – Eslováquia 1 983 36 606 11 18-out Eslovênia 2 631 127 1 757 85 22-nov Espanha 50 442 108 77 271 165 29-nov Estados Unidos 338 561 102 382 834 116 15-nov França 64 204 98 58 135 89 29-nov Geórgia 2 443 61 – – – Grécia 4 730 45 3 399 33 01-nov Guatemala 4 781 27 – – – Holanda 11 305 66 16 925 99 13-dez Honduras 3 111 31 – – – Hungria 9 292 96 4 788 50 22-nov Iraque 12 800 32 – – –

Homenagem aos mortos pela covid-19 feita pela ONG Rio de Paz em agosto deste ano – Antonio Lacerda / EFE