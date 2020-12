Uma intensa disputa nos bastidores resultou em um bom diálogo, que no final ainda teve a participação de todos os vereadores eleitos para nova legislatura em Cruzeiro do Sul.

Os dirigentes progressistas exaltaram a unidade construída e agradeceram aos vereadores que recuaram da disputa e ajudaram a construir uma chapa plural e que coube as principais forças políticas deste ano.

A unidade do Progressistas (PP) deve resultar na eleição do vereador Franciney Freitas como o novo presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul. O cenário político se dá a partir da desistência dos vereadores Leandro e Keleu da disputa. Ambos os vereadores decidiram pela união do grupo, fortalecendo ainda mais o partido na segunda maior cidade do estado.

O comunicado foi feito na tarde desta terça-feira (29), em uma reunião que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Deputado Nicolau Jr e do Prefeito eleito Zequinha Lima.

Para Zequinha Lima, a atitude tomada pelos vereadores Leandro Cândido e Keleu é um gesto de nobreza, que deve ser reconhecido. “Os dois retiraram o nome, em detrimento de apoio ao vereador Franciney. Um gesto nobre, que não vemos de todos os líderes políticos. Parabenizo a atitude tomada pelos vereadores do nosso partido. Fico feliz de saber que vamos garantir a unidade no processo da nova mesa diretora da Câmara, assegurando que não vamos ter disputas interna e sim um trabalho conjunto”, endossou o prefeito eleito Zequinha Lima.

A composição ficou da seguinte maneira;

Presidente: Franciney Freitas (PP)

Vice-presidente: Clerton Gaspar (PSD)

1º Secretário: Elter Nobrega (PROS)

2º Secretário: Cristiano Rodrigues (MDB)