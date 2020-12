A prefeita Socorro Neri realizou nesta manhã, 30, no auditório da prefeitura, o lançamento do Sistema de Gestão Escolar. Trata-se de uma ferramenta que tem os seguintes objetivos: centralizar as informações, dar mais capacidade e autonomia aos professores, reduzir a utilização de papel e avaliar a Gestão Escolar.

Desse modo, avaliações, acesso a bibliotecas, quadro de horários, transporte escolar, boletins on-line e o Educacenso, podem ser feitos a partir de agora pelo novo Portal.

Para a secretária municipal de educação, Vômea Araújo, o sistema irá otimizar os vários setores da gestão municipal de educação. “O que antes era feito manualmente, com um grande desperdício de tempo, a partir de hoje será feito com agilidade e acesso a vários níveis”. Os pais de alunos poderão fazer inclusive matrículas e consultar boletins on-line.

Prêmio de gestão

Durante a solenidade de lançamento do Sistema de Gestão Escolar, a prefeita homenageou as duas gestoras das escolas municipais que ganharam este ano o segundo e terceiro lugar do Prêmio nacional de Gestão Escolar 2020.

As escolas premiadas foram a Mario Lobão, no ramal do mutum e o Centro de Educação Infantil Maria Estela Mares, no bairro Eldorado.

Mares Julia Ferreira, gestora, reafirmou a importância deste prêmio que, segundo ela, é a coroação e o reconhecimento de um trabalho que foi realizado ao longo do ano com a participação dos pais, no acompanhamento. E foi de fundamental importância para a interação escola, família e alunos. Ela reforçou a interação que é muito importante para o sucesso de qualquer ação educativa, principalmente no que se refere aos primeiros anos do ensino fundamental essa ação.

Na solenidade, foram entregues duas camionetes no valor de 310 mil reais adquiridas através do salário educação e que vão tornar mais ágeis as ações da secretaria junto às escolas espalhadas pelos bairros de Rio Branco.

A Prefeita de Rio Branco Socorro Neri afirmou que a entrega do Portal da Gestão Escolar é a realização de um sonho acalentado desde os primeiros dia de sua gestão. Ela fez um agradecimento a equipe da diretoria de Tecnologia de Informação da Prefeitura e relatou também ser um dia de comemorar os avanços na educação municipal, já que em 2001, somente uma escola do município havia sido selecionadas. “Hoje, 19 anos depois, duas escolas municipais são premiadas no Gestão Escolar 2020: a Escola Municipal Mario Lobão, situada no ramal do Mutum ficando com o segundo lugar e o Centro de Educação Infantil Maria Estela Mares, no bairro Eldorado ficando em terceiro lugar. Uma alegria imensa esse reconhecimento “disse a prefeita.