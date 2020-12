O governo do Acre destinou, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, um montante no valor de R$ 454.597,66, para a compra de equipamentos e ampliação do Hospital Geral do município de Feijó.

O gerente-geral Carlos Nogueira explica que as mudanças no hospital foram altamente relevantes e contribuíram para o melhor funcionamento da unidade.

“São investimentos significativos para a saúde do nosso município, aquisição de máquinas, equipamentos e ampliação do hospital, mudanças bastante positivas. A colaboração do nosso governo, por meio da Sesacre, melhora nossa qualidade e estrutura no atendimento à nossa população”, afirma o gerente.

Nogueira explica, ainda, que mesmo diante das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, o Hospital Geral de Feijó totalizou, no ano de 2020, mais de 90 mil atendimentos.

Obras

De acordo com o último boletim de medição pago, em que constam os serviços realizados, a obra está com 63% de seu total já concluído. Três boletins de medição já foram pagos. Para ampliação do Hospital Geral de Feijó, o Estado investiu no ano de 2020 mais de R$ 100 mil.

Entregas

No início de janeiro de 2019, o hospital recebeu o valor de R$ 8.400 investidos na aquisição de um eletrocardiógrafo.

No ano de 2020, a unidade recebeu o valor de R$ 339.030,81 para aquisição de equipamentos, sendo alguns deles: agitador de kline, banho-maria, cadeira para coleta de sangue, cama fawler, carro de emergência, carro transportador, centrífuga sorológica, contador de células, escada hospitalar de 2 degraus, esfigmomanômetro, estetoscópio, foco cirúrgico portátil, homogeneizador de bolsa de sangue, maca fixa de exame clínico, maca para transporte, macrocentrífuga, mesa de cabeceira.