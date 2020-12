O deputado estadual Jenilson Leite se encontra visitando e prestando apoio aos moradores de bairros afetados pela cheia do rio Tarauacá. A enchente afeta mais de 18 mil pessoas e deixou quase 60% da cidade submersa.

O deputado distribuiu água potável, sopa e cloro para os moradores, com o apoio da presidente da Associação de Moradores do Bairro. Ação contou ainda com o apoio dos gabinetes do deputado Edvaldo Magalhães , da deputada federal Perpétua Almeida , dos vereadores Lauro Benigno de Souza , José Sidenir , Manoel Monteiro; bem como do SINTEAC, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a Cooperativa Agro-extrativista.

Na quarta-feira, 30, o deputado continuará visitando as pessoas dos demais bairros afetados. Além da distribuição de água, Leite está no município para prestar assistência médica.

Na segunda-feira, 28, o parlamentar tinha solicitado ao governador Gladson Cameli que encaminhasse assistência aos moradores afetados pela cheia.

Segundo Jenilson, é importante que todas as forças políticas e sociais se unam para auxiliar a população tarauacaense.

” A população tarauacaense precisa de união de todos os agentes públicos, é preciso a gente ajudar independente de qualquer questão, pois como diz o poeta, o que se leva da vida é… A vida que se leva. Desta vida nada se leva… A não ser a vida que se leva… Só se deixa… Então, temos que deixar o melhor de nós…”disse Jenilson.

Jenilson agradeceu os parceiros, que de algum modo estão ajudando nesse momento difícil, “estamos transportando água em caixas d’água, agradecemos o empresário Tonga pelo apoio, mas é preciso que o Governo do Estado e Prefeitura de Tarauacá coloquem caminhões pipas para ajudar nossos povo”.