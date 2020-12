O ato consolidou um dos compromissos do governador Gladson Cameli, que é o de aproximar cada vez mais o serviço público da população acreana, especificamente das garantias de direitos dos consumidores.

Com a efetivação dessa nova política pública, os servidores da autarquia puderam atender a autônoma Rosilene Maciel, residente no bairro Cruzeirinho Novo, que registrou uma reclamação contra uma operadora de telefonia, referente a possíveis cobranças indevidas.

“Minha conta saltou de R$ 50 para quase R$ 3 mil, por causa de serviços que não fui informada que seriam cobrados na fatura. Liguei para empresa, tentei resolver e não teve jeito. Ainda bem que o Procon chegou por aqui para nos ajudar”, disse.

Rosilene Maciel foi a primeira pessoa a ser atendida no guichê do Procon na Central de Atendimentos (OCA) de Cruzeiro do Sul, espaço público que foi inaugurado no último dia 18, e possui oito diferentes órgãos públicos e dois correspondentes bancários à disposição da população.

Já o agricultor José da Silva, morador da cidade de Rodrigues Alves, conta que assim que soube que na OCA do município vizinho possui um Núcleo do Procon, ele decidiu ir até lá para tirar as suas dúvidas sobre os direitos dos consumidores.

“Foi muito importante a chegada do Procon, pois nós que somos humildes, por não saber dos nossos direitos, ficávamos calados sem noção de onde poderíamos pedir ajuda”, fala.

O caso de José da Silva demonstra na prática em como a chegada autarquia auxiliará as demandas dos consumidores residentes em todo o Vale do Júrua. Para atender a essas solicitações, os servidores receberam constantes capacitações sobre as leis contidas no Código de Defesa do Consumidor.

“Com o empenho do governador Gladson Cameli firmamos a parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que nos deu totais condições para oferecermos estes serviços a toda região. Além do guichê de atendimento na OCA, também formamos uma equipe de fiscalização que já está em campo fazendo vistorias e prestando orientações tanto aos consumidores quanto aos fornecedores”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.