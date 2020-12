Após diversas previsões, o concurso Banco do Brasil segue em pauta. “O BB segue avançando nos estudos e planejamento para o próximo concurso”, disse o Banco do Brasil.

Desta forma, a seleção segue nos planos da instituição. Ainda segundo o BB: “Detalhes e todas as informações serão amplamente divulgadas quando do lançamento de eventual concurso, por meio de edital”.

O contratado ainda terá direito a auxílio-transporte (variável de acordo com a localidade da residência e da agência de lotação do funcionário), participação nos lucros (geralmente, paga duas vezes ao ano), planos de saúde e odontológico, previdência privada com participação do banco, auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência. Há, ainda, a tradicional possibilidade de ascensão profissional.

Como o cargo de escriturário pede apenas o nível médio e tem remunerações e benefícios atrativos, tudo leva a crer que o concurso vai contar com uma grande concorrência. Por isso, os interessados não podem perder tempo e devem iniciar o quanto antes os estudos.

