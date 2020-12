Assessoria – Mesmo com a maioria dos municípios sem previsão de realizar festas de Réveillon por conta da pandemia de Covid-19, é comum muitas pessoas pegarem a estrada para aproveitar o feriado em outras cidades.

Por isso, nestes últimos dias de 2020, é realizada uma campanha de âmbito nacional alertando sobre os perigos, riscos e cuidados a serem tomados durante viagens e deslocamentos para as festas de fim de ano. A campanha alerta motociclistas e condutores e aborda aspectos relacionados aos riscos de pilotar ou dirigir após consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, ou seja, álcool e outras drogas, e promover ações integradas com a fiscalização.

A campanha segue também as recomendações contidas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). A realização de ações como esta visa preservar vidas, visto que os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo, as quais podem ser evitadas com medidas efetivas e políticas públicas voltadas para ações de educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

“A gente sabe que nesta época do ano aumenta muito o fluxo de veículos nas estradas acreanas. Também é sabido que é tempo de chuvas, o que facilita o aumento de acidentes, principalmente de quem abusa da velocidade e não acompanha o desgaste dos pneus de seus veículos. Já tivemos um ano muito difícil e nossa orientação é para que não tenhamos acidentes nos últimos dias de 2020”, explica Taynara Martins, diretora de operações do Detran/AC.