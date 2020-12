Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou mais de mil mortes pela Covid-19 em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.

Relatório da pasta divulgado nesta quarta-feira, 30, informa que o Brasil confirmou 1.194 novas mortes pela doença – o maior número desde 1º de setembro, quando o órgão contabilizou 1.215 novos óbitos.

Desde o início da pandemia, morreram 193.875 no país por conta do vírus. Além disso, nesta quarta, a pasta confirmou 55.649 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total atingisse em 7.619.200.

Enquanto isso, o governo de Jair Bolsonaro atrasa a vacinação da população e busca minimizar as consequências da pandemia. Mesmo com um aumento de casos e mortes, Bolsonaro cortou o auxílio emergencial, que ele já havia reduzido, em meio a um aumento da cesta básica e das contas essenciais.

Sepultamento de vítima de Covid-19 no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP) – REUTERS/Amanda Perobelli