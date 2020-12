A educação no trânsito dos futuros condutores está garantida para o próximo ano. A prefeitura de Rio Branco, por meio do Programa Vida no Trânsito, deixa nove minipistas, 3.000 unidades de ventarolas, 300 pastas personalizadas, 3.000 cartazes, 900 pulseiras e nove minicidades que foram entregues a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e Polícia Rodoviária Federal – PRF.

O material é para ser utilizado em extensivas agendas de atividades educativas voltadas para alunos da rede municipal e estadual, além de campanhas educativas durante o próximo ano. A superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, explicou que a educação voltada ao público infantil é importante pois são os futuros condutores.

“Com a educação dentro das escolas, estamos trabalhando desde a infância a conscientização no trânsito, além de transformar essas crianças em agentes difusores da educação no trânsito junto a seus familiares, amigos ou onde quer que vão. Queremos formar cidadãos mais conscientes e preparados”, ressaltou Sawana.

Além das crianças, as ações também serão trabalhadas em campanhas educativas que chamam a atenção para a importância e necessidade do respeito às leis de trânsito no cotidiano, como por exemplo uso de cinto de segurança, não dirigir após ingestão de bebida alcóolica e respeito as velocidades estabelecidas nas vias.

“Durante nossa rotina diária assumimos diversos papeis no trânsito, como motorista, pedestre e ciclista. Para que todos transitem com segurança e tranquilidade devemos agir com atenção, gentileza e respeito ao mais frágil na via. A educação de trânsito não se limita apenas a ensinar regras de circulação. A iniciativa tem como objetivo maior contribuir com a construção de valores de respeito e proteção a vida, que é nosso bem maior”, completou Sawana.