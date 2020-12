O atual Prefeito de Santa Rosa do Purus, Assis Moura, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Osmarino Silva, devem estar fazendo a entrega neste final de ano, de equipamentos e insumos com vistas ao enfrentamento da pandemia covid-19, na prevenção e tratamento dos mais de 4.000 indígenas da região.

A Coordenadora do Distrito Espacial Indígena Alto Rio Purus, Carla Mioto, reivindicou e foi atendida pelo prefeito Assis, que instituiu via decreto, a “parceria covid-19”, que consiste no investimento pelo município e o gerenciamento pelo órgão do ministério da saúde indígena.

O prefeito Assis Moura, se diz feliz de poder estar repassando os equipamentos e produtos, diretamente ao órgão federal na certeza de que os médicos, enfermeiros e agentes de saúde, vão administrar com a estrutura federal, diretamente nas aldeias de Santa Rosa. Da lista, constam: 8 motores para barcos, 4 barcos de alumínio de 08 metros, 6000 mascaras PFF2, 500 kit teste para detecção de covid 19, 2.500 redes, 600 sabonetes, 800 lençóis, 500 caixas de sabão em pó, 500 caixas de água sanitária e 25.000 comprimidos de medicamentos diversos.

É de se registrar, que o mundo, o brasil e o acre, estão em passo de espera para uma possível nova onda do coronavírus, anunciada inclusive pelas novas medidas de proteção e a ação municipal é digna de ser copiada por outros prefeitos e dado seguimento.