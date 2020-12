Com olhar atento para as necessidades da população, a Prefeita Socorro Neri inaugurou na manhã desta terça-feira (29), a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Sobral.

A entrega do CRAS Sobral é mais uma dentre as diversas obras inauguradas neste mês de dezembro que visam presentear os rio-branquenses. Durante a atual gestão, todos os 8 CRAS do município também passaram para espaços novos ou sofreram reforma.

Após a mudança, a unidade deve garantir melhor acesso aos serviços ofertados pela Assistência Social para os moradores da regional que enfrentam algum tipo de risco social.

O espaço possui uma ótima infraestrutura, onde as famílias poderão buscar seu atendimento de forma humanizada. Rampa de acesso na entrada principal, banheiro para pessoas com deficiência, salas espaçosas, arejadas e climatizadas, e brinquedoteca para os pequenos.

A unidade também passa a contar com amplo Centro de Convivência, batizado com o nome de “Valério Gomes de Souza”, homenagem póstuma a um ex-integrante do Serviço de Convivência do CRAS Sobral. A família dele esteve presente no local.

Núbia Musis, Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), destacou o empenho da Prefeita Socorro Neri para reestruturar os equipamentos que prestam serviços de Assistência Social e Direitos Humanos para a população de Rio Branco.

“Os serviços socioassistênciais oferecidos para a população, agora estão bem mais eficientes. Trabalhamos durante a gestão para termos cada vez mais capacidade de prestar serviços com qualidade e em locais adequados às pessoas e famílias em vulnerabilidade”, garantiu Núbia.

Na ocasião, a Prefeita Socorro Neri relembrou seu envolvimento na implantação das primeiras unidades de referência de assistência social do município e fez questão de elogiar as equipes da SASDH.

“Participei da implantação dos cinco primeiros CRAS em nossa cidade, e sei o quanto é complexo e árduo este trabalho, mas também sei que é apaixonante pois podemos fazer o melhor por uma pessoa, por uma família, e por uma comunidade. Isso faz valer a pena esse caminho”.

Emocionada, a Prefeita também aproveitou para deixar uma mensagem de motivação para todos os moradores de Rio Branco.

“Durante esse ano, buscamos do fundo do coração, energia e fé para, apesar das dificuldades, manter o foco, e nós conseguimos, somos vitoriosos. Estamos aqui e não desistimos. Creio que poderemos ter um novo ano muito melhor que esse pois estamos mais fortes. Vamos tornar 2021 um ano forte para todos nó”,concluiu.

O CRAS Sobral está localizado na rua Osvaldo de Andrade, 257, bairro Palheiral, atrás da Praça da Semsur.