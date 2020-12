Ontem, 28 de dezembro, no dia em que Rio Branco completou 138 anos a prefeita Socorro Neri fez uma homenagem especial a Banda de Música da Policia Militar do Estado do Acre, também conhecida por “furiosa”. Os integrantes da banda receberam um certificado de agradecimento pelos serviços prestados ao município.

Durante a solenidade o comandante da Polícia Militar Cel. Paulo Cezar enalteceu a parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Policia Militar do estado e reafirmou que espera que essa parceria continue com a nova administração do município. O maestro da banda major Djair afirmou que a banda hoje conta com percussão, metal e um desdobramento de base e voz, o que possibilita a interpretação de todos os tipos de música para cada evento.

A Prefeita Socorro Neri ressaltou a “furiosa” como também centenária, tal qual o município de Rio Branco já que a orquestra tem mais de 116 anos de atividades. De acordo com a prefeita, o termo de cooperação técnico financeiro entre as duas instituições possibilitou maior segurança ao município nos espaços como Horto Florestal, Terminal Urbano, Terminal Rodoviário e em eventos especiais. “À homenagem é mais que merecida” disse Neri.

A banda finalizou o evento tocando em homenagem a prefeita a música “Além do Horizonte” de Roberto Carlos.