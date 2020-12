O Prefeito Zezinho Barbary, o Prefeito eleito César Andrade e sua esposa Ana Flávia, o vereador e vice-prefeito eleito Guarsônio Melo, o vereador Rosildo, o Secretário de Educação Flavio Borges, o Secretário de Gabinete, Donicélio Nunes, e os vereadores eleitos Biliarte, Cleide, Zé Maria Branco e Zé do Luca foram recebidos pelos moradores.

A Quadra Poliesportiva no valor de 300 mil reais foi construída com recursos destinados pelo Deputado Federal, hoje vice-governador Major Rocha. Já para a Escola, os recursos são oriundos de destinação da Deputada Federal Jéssica Sales, no valor de 800 mil reais. Os parlamentares foram lembrados pelo Prefeito, que agradeceu pela destinação dos recursos.

O Prefeito eleito César Andrade garantiu que mais recursos serão empregados na comunidade a partir de 2021.

“Nosso mandato será direcionado também ao desenvolvimento rural, assim como foi na gestão do Prefeito Zezinho Barbary. Podem contar comigo e com o Guarsônio”, disse.

O Prefeito Zezinho Barbary recebeu os aplausos, e agradecimentos de toda a comunidade.

Foi através do seu mandato que os moradores foram contemplados com Ramal, energia 24 horas, sistema de abastecimento de água e uma Unidade Básica de Saúde, e agora já contam com uma Escola e uma Quadra Poliesportiva.

“Sentimento de dever cumprido. Saio do meu mandato de cabeça erguida porque mostrei que podia fazer diferente, e fiz. Mostrei que era capaz administrar com responsabilidade. Obrigado a todos pela confiança em 08 anos de gestão”, destacou o Prefeito Zezinho Barbary que encerra seu mandato no dia 31 de dezembro.

A equipe do CRAS acompanhada com o Papai Noel se fez presente e distribuiu presentes para todas as crianças.

Ao final da inauguração, a estudante Karol, emocionou a todos ao homenagear o Prefeito Zezinho Barbary.