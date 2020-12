Depois de aparecer na lista dos 100 cabeças do Congresso, elaborada anualmente pelo DIAP e na lista dos mais influentes, organizada pelo Congresso em Foco, agora foi a vez da consultoria Arko Advice indicar os parlamentares “Elite do Congresso”. Elaborada há 22 anos, a lista da Arko neste ano traz apenas 13 mulheres e uma delas é a deputada federal acreana, Perpétua Almeida. Do Acre, somente dois fazem parte da elite do Congresso: Perpétua e o senador Márcio Bittar (MDB). E do PCdoB são três parlamentares, além de Perpétua, tem também Jandira Feghali/RJ e Orlando Silva/SP.

“É uma honra integrar essas listas de parlamentares “influentes”, “cabeças” e agora “elite” do Congresso Nacional. Porque na verdade é o olhar de jornalistas e especialistas que, mesmo não sendo do Acre, estão atentos e informados dos movimentos e do trabalho dos Congressistas, e veem nosso mandato como atuante, influente e participativo. E foi isso o que eu vim fazer em Brasília: trabalhar em defesa do Acre e do Brasil. E assim continuarei, honrando o Acre e nosso povo”, disse a deputada.

Partidos influentes

Um colegiado de seis pesquisadores é que faz a análise de influência dos 594 congressistas. Entre as legendas, a que aparece com um maior número de parlamentares influentes é o PT, com 12. Em seguida, surgem MDB e DEM, com 10 cada um. O PCdoB desponta com 3 parlamentares.

A listagem pode ser conferida pelo endereço eletrônico: www.arkoadvice.com.br. A Arko Advice é uma empresa de consultoria com larga experiência em relações institucionais, análise política, análise de políticas públicas, elaboração de cenários e de estratégia de comunicação.