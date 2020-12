Assessoria – Participaram da solenidade o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Cristóvão Messias; o chefe da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco, Márcio Oliveira; o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio Carvalho; e a procuradora municipal de Rio Branco, Raquel Eline Albuquerque.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a prefeita Socorro Neri decidiu realizar a cerimônia com o mínimo de pessoas presentes e com a transmissão ao vivo do ato solene, pelas plataformas digitais da prefeitura.

A comenda foi instituída em 2008 para valorizar as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da capital acreana. Na 12ª edição da Comenda, sete personalidades importantes da história da cidade de Rio Branco foram homenageadas.

Gladson Cameli recebeu a outorga de Comenda Volta da Empreza, grau Chanceler Barão do Rio Branco, das mãos da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Ele agradeceu pelo reconhecimento de seu trabalho como governador neste ano da pandemia, e destacou a “excelente administração” da prefeita, importante parceira do governo do Estado na luta contra a Covid-19.

“Essa comenda demonstra o reconhecimento do trabalho executado neste ano tão atípico. Voltaria tudo outra vez, se fosse preciso em tudo o que realizamos, para que vidas fossem salvas. Agradeço a honraria e a parceria da professora e prefeita Socorro Neri, que tanto nos ajudou nesse período”, salientou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.

De acordo com a prefeita Socorro Neri, é uma honra homenagear pessoas que se destacaram na construção da sociedade, na área cultural, na área religiosa, no empreendedorismo, na saúde, na ciência e no governo.

“Homenageamos o governador Gladson Cameli por todas as ações realizadas, por tudo o que ele fez neste período de pandemia, pela decisão dele de se manter aliado com a ciência, fazendo tudo o que foi necessário para salvar vidas”, disse.

“Fizemos as homenagens no aniversário de Rio Branco, entregando a essas pessoas a honraria e fazendo isso no momento em que estamos concluindo a gestão, um ciclo de dois anos e nove meses em que estive à frente da prefeitura, junto com toda a minha equipe, com gratidão por essa oportunidade”, observou Socorro Neri.

Comenda Volta da Empreza

Uma referência ao primeiro nome dado à cidade de Rio Branco, o nome da comenda trata do período de transição de seringal a povoado. A honraria é constituída de três graus, com distintos patronos. A cada ano, pessoas que se destacam com suas ações recebem a comenda, em algum desses graus.

O grau Fundador, cujo patrono é Neutel Maia, destina-se a reconhecer pessoas que se destacam nos campos social, cultural, econômico, humanitário e desportivo. Já o grau Comandante, com o patrono o Coronel José Plácido de Castro, destina-se a homenagear os que contribuíram, com atos extraordinários dirigidos à comunidade, promovendo a consolidação estadual ou regional da cidade.

O grau mais alto é o de Chanceler, que tem como patrono José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco. Trata-se da mais alta distinção, destinada àqueles que tenham prestado relevantes serviços ao município, ou que tenham destacado o nome do município de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.

O que os homenageados disseram

“Agradeço por essa honraria à prefeita Socorro Neri e à minha família. Essa homenagem me trouxe leveza e contarei para todos que recebi essa comenda”, professora, atriz e arte-educadora Marília Bonfim, homenageada com o grau Fundador Neutel Maia.

“Sou seringueiro, trabalho no [Parque] Capitão Ciríaco e trabalho com cultura. Tenho 78 anos, criei 13 filhos cortando seringa e desde os 12 anos eu brinco a Marujada. Obrigado por essa comenda”, Aldenor Costa, Mestre de Cultura, homenageado com o grau Fundador Neutel Maia.

“Para nós, é muito especial ver minha mãe Marie Khalil receber essa comenda, uma migrante, mulher, estrangeira, que no Acre construiu sua família e fez a sua história. É muito significativo para ela essa honraria”, procurador municipal Pascal Khalil, representando sua mãe, que foi homenageada com o grau Comandante Plácido de Castro.

“Me emociono em representar o médico Osvaldo Leal. Essa homenagem veio para as pessoas certas e agradeço em nome dele e, diante de todos os elogios feitos a ele, acrescento e digo que ele é humano. Esse evento é importante, pois podemos conhecer aqueles que de fato marcam a história desta cidade”, médico Evandro Luzia, representando Osvaldo Leal, homenageado com o grau Comandante Plácido de Castro.

“Represento hoje minha Madrinha Peregrina Serra, que recebe essa homenagem na condição de provedora, servidora e líder, funções que ela desempenha na comunidade Irineu Serra. É muito significativo esse reconhecimento da cidade de Rio Branco pelo trabalho que ela realiza, ainda mais vindo das mãos de uma mulher”, jornalista Antônio Alves, representando Peregrina Gomes Serra, dirigente do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo, berço da doutrina do Daime, homenageada com o grau Chanceler Barão do Rio Branco.

“Com orgulho e gratidão recebo essa honraria, por ser minha cidade natal e por ser pelas suas mãos, Socorro Neri. Devemos dar o melhor de nós, nosso humanismo e nossa razão superarão o obscurantismo destes dias”, médico infectologista Thor Dantas, representado pela jornalista Janice Dantas, homenageado com o grau Chanceler Barão do Rio Branco.