A cerimônia foi recheada de emoção e discursos calorosos a gestora que deixa um legado de trabalho honesto, transparente e voltado para o bem coletivo a favor da população de Rio Branco.

Emocionada, a prefeita Socorro Neri, falou sobre os desafios da gestão e da batalha permanente em defesa do bem coletivo. A gestora estabeleceu algo raro na vida do gestor público que foi um elogio manifesto por parte do Tribunal de Contas, na pessoa de seu presidente Cristóvão Messias pela forma que conduziu a gestão municipal.

Como primeira mulher a ser prefeita de Rio Branco ela também ressaltou os avanços na área de infraestrutura, saúde educação e sobretudo na gestão fiscal. “Me sinto muito honrada de ser a primeira prefeita da nossa capital e de ter a minha foto colocada ao lado de grandes prefeitos, de pessoas que se dedicaram a fazer o melhor possível por nossa cidade. Quem senta na cadeira de prefeito busca o melhor para a população, de modo que me sinto honrada”, sublinhou Socorro Neri.

O governador Gladson Cameli fez questão de enaltecer a gestão de Socorro Neri pela transparência e zelo pela coisa pública. Cameli disse ainda que não se arrependeu em um momento de ter apoiado a prefeita nas eleições. “Se me perguntassem se eu faria tudo de novo, a resposta seria sim”, frisou.

Falando de improviso ele convidou oficialmente a prefeita Socorro Neri para integrar seu governo a partir de 2021 e assegurou que não havia combinado com Neri sobre o assunto e nem autorizou ninguém a falar acerca do tema para evitar especulações. Ele entende que a gestão de Socorro é muito bem avaliada administrativamente, experiência que poderá contribuir de forma positiva para sua gestão.

Kátia Rejane, procuradora geral do Ministério Público, destacou o trabalho da prefeita Socorro Neri como exemplo de gestão para o serviço público. Agradeceu pelas parcerias com o órgão ministerial e completou: “obrigada por você ter cuidado tão bem da nossa capital. Você é um exemplo de gestora”, ressaltou.

“Nós, como órgão de controle, queremos dizer que a prefeitura de Rio Branco é um exemplo para as demais prefeituras do Acre e do Brasil em termos de gestão fiscal”, observou o presidente do TCE, Cristóvão Messias.