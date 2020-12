Brasil 247 – Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, responsável pela prisão do ex-presidente Lula, que garantiu a eleição do atual chefe do Planalto, perguntou no Twitter se tem presidente da República em Brasília.

“Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a COVID-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem Presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo?”, questionou Moro no Twitter.

A postagem gerou diversas respostas com críticas a Moro. “Tem um presidente eleito pela Lavajato e pela Globo! Conhece?”, ironizou Roberto Requião. “O governo que tem em Brasília é o Bolsonaro, o mesmo que você apoiou e fez parte na condição de ministro da justiça”, respondeu o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).

“Achei que vocês se conheciam”, ironizou também Manuela D´Ávila, com uma foto com Moro e Bolsonaro abraçados.