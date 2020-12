O governador Gladson Cameli participou na manhã desta segunda-feira, 28, da comemoração pelo aniversário de 138 anos de Rio Branco realizada pela prefeitura da capital e que também serviu como homenagem à gestão da prefeita Socorro Neri, que está se encerrando.

Gladson Cameli parabenizou a capital – que ainda é considerada jovem – e destacou que em seu mandato não abriu mão de parcerias com a prefeita Socorro Neri em importantes projetos de infraestrutura. Só este ano, o governador Gladson Cameli autorizou na capital as obras de ampliação do Pronto-Socorro, a revitalização da Concha Acústica, obras de saneamento em diversos bairros e a Operação Força Máxima, com o objetivo de fomentar a economia e promover a geração de emprego e renda, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

Além de ressaltar obras e projetos que ainda serão tocados em sua gestão na capital, ele parabenizou a prefeita Socorro Neri pela excelente condução à frente da prefeitura, mesmo sob desafios tão grandes. Disse, ainda, que é hora de ela descansar, mas oficializou seu convite para que faça parte do Executivo estadual, dizendo precisar da experiência da prefeita para que juntos possam ser um time pelo Acre.

“É um aniversário para nossa capital com um sentimento de fé, esperança e renovação. Mas unidos, formando um time, é que a gente vence. O governo quer cumprir com seu papel, diminuindo o tempo para encontrar soluções, a burocracia e otimizar suas equipes. E eu digo que quando há união entre os poderes, tudo se resolve mais rápido. Parabéns, Rio Branco. Ainda temos muito o que fazer, valorizando nossa história”, disse o governador.

À frente do Executivo municipal por dois anos e nove meses, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, relatou os feitos de sua gestão, principalmente na organização das finanças, deixando a prefeitura sem dívidas com colaboradores e fornecedores, além da honra de ter sido a primeira prefeita da capital.

“Este é um momento em que celebramos que as políticas municipais estão funcionando bem e que a nossa sociedade possa começar a sentir que é possível ter esperanças de um 2021 muito melhor do que foi 2020. Todos estamos passando por essa pandemia que tem nos trazido angústias e dificuldades, mas essa é uma situação mundial e já estamos vendo uma luz no fim do túnel, e vamos trabalhar mais unidos ainda pela superação”, conta Socorro Neri.